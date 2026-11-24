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持有重大傷病證明 不適用免繳牌照稅
領有重大傷病證明，不代表車輛可免繳使用牌照稅。雲林縣稅務局表示，身障車輛免稅須符合持有身心障礙證明等條件，若僅有重大傷病證明，未領有身心障礙證明，不適用這項優惠。
稅務局說明，兩種證明的核發機關及用途不同。身心障礙證明由各縣市社政主管機關核發，目的在保障身心障礙者社會福利；重大傷病證明則由中央健康保險署核發，協助病友減輕醫療負擔，不能替代身心障礙證明申請車輛免稅。
依使用牌照稅法規定，身心障礙者領有駕照，供其使用且為本人所有的車輛，每人以一輛免稅為限。若因身心障礙情況而無駕照，供其使用的車輛，可為本人、配偶或同一戶籍二親等內親屬所有；二親等內親屬所有車輛，若車籍地與身障者戶籍地相同，也可適用，每名身障者同樣以一輛為限。
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