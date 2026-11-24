毛小孩商機蓬勃發展，實體門市與網路賣場收入都須誠實申報。財政部北區國稅局表示，將持續加強寵物商品銷售查核，透過人工智慧（AI）選案，結合金流、物流及交易資訊比對，提醒業者依法辦理稅籍登記、開立發票及報繳營業稅，避免遭補稅處罰。

北區國稅局指出，近年寵物食品、用品、美容照護及保健商品需求增加，帶動相關消費市場成長。業者無論透過店面、電商平台、社群媒體或直播銷售，都應留意相關稅務義務，不能因交易管道不同，就漏報部分銷售收入。

在稅籍登記方面，透過實體門市銷售商品，應於開始營業前辦理；利用網路管道銷售寵物商品，當月銷售額達營業稅起徵點，就須辦理登記。自2025年1月1日起，銷售貨物起徵點為每月10萬元，每月平均銷售額達20萬元者，依法應核定使用統一發票，並誠實開立。

舉例來說，甲寵物用品公司經營實體門市並兼營網拍，販售寵物飼料與周邊商品。經AI選案系統篩選潛在異常案件，再交叉分析購物平台交易資訊、金流及物流，發現其申報銷售額與實際營運規模不符。

經查，甲公司於2025年間，在實體店面及網路賣場銷售寵物商品，短漏開統一發票及漏報銷售額共770萬餘元。國稅局除補徵營業稅38萬餘元，另依營業稅法及稅捐稽徵法規定，擇一從重處以38萬餘元罰鍰。