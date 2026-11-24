經常居住在台灣的我國國民去世後，海外財產也要併入遺產總額，在台灣申報遺產稅。財政部台北國稅局表示，海外遺產即使已在當地繳納遺產稅，仍須列入申報，再憑當地稅務機關核發的納稅憑證扣抵。

台北國稅局提醒，須留意四大重點，包含哪些財產要申報、如何認定經常居住在台灣、申報期限、扣抵上限等。

第一，境、內外財產要合併申報。依《遺產及贈與稅法》第1條規定，經常居住在我國境內的我國國民死亡時，境內、境外的全部遺產，都屬於我國遺產稅課稅範圍。

國稅局指出，隨著資產配置國際化，不少民眾透過境外投資累積財富，繼承人清查遺產時，也要確認被繼承人過世時在海外留有哪些財產，並將境外財產折合新台幣，與境內財產合計申報。

第二，是否經常居住在台灣，要看死亡前兩年情形。依遺贈稅法第4條規定，被繼承人在死亡前兩年內於我國境內有住所，就符合認定。

若在境內無住所但有居所，則須計算死亡前兩年內在境內居留的天數，超過365天才符合。受我國政府聘請來台工作、且有特定居留期限者，無論居留多久，都不適用後一項認定。

第三，應在死亡日起六個月內申報。舉例來說，一名民眾在死亡前兩年內於台灣有住所，過世時留下台灣財產1,000萬元，以及折合新台幣8,000萬元的美國財產。納稅義務人應將兩地財產合計，以9,000萬元申報遺產總額，並自被繼承人死亡之日起六個月內，向被繼承人戶籍所在地的稽徵機關辦理申報。

第四，海外已繳遺產稅可扣抵，但金額有上限。以前述案例來說，若美國遺產已依當地法律繳納遺產稅，納稅義務人可提出美國稅務機關核發的納稅憑證，從台灣應納的遺產稅額中扣抵。

上限取決於將這8,000萬元美國財產列入後，依台灣適用稅率計算，應納稅額增加多少。若在美國繳稅高於增加額度，最多只能扣抵到上限。

國稅局提醒，繼承人可在清查海外財產時一併確認當地是否已繳稅、備妥納稅憑證，以免漏報或申報錯誤而遭補稅、處罰。