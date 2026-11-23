財政部關務署今天表示，海關強化違規轉運查核小組至今年11月1日已查核4萬9686筆輸往美國貨品，查獲廠商未依規定標示產地或產地標示不實，移送經濟部國際貿易署裁處者共468筆，罰鍰累計新台幣7157萬元。

財政部關務署今天舉行記者會，說明海關強化違規轉運查核小組查核結果。根據統計，常見違規態樣為中國產製貨品加工未達實質轉型，卻將產地標示為台灣製造、中國產製貨品偽標產地為MIT（台灣製造），例如海關曾查獲業者進口中國產製電源供應器一批，逕將原貨外箱偽標「MADE IN TAIWAN」後輸往美國。

根據關務署統計，常見違規貨品主要包含資通訊與電子零組件、機械與金屬、塑橡膠與化學品、儀器設備及民生用品等。

為加大力道防堵違規轉運，關務署說明，財政部及經濟部提供檢舉獎金，民眾若發現虛報產地或產地標示不實等洗產地行為，提出具體事證且致查獲者，依法可領取檢舉獎金，公私協力共同守護MIT。

關務署說明，凡依檢舉資料於自由貿易港區查獲涉違規轉運案件，可依財務罰鍰處理暫行條例就罰鍰淨額提撥舉發人20%獎金，每案最高額度可達480萬元；倘於課（保）稅區查獲違規行為且處分確定，則依出進口人產地標示不實案件檢舉處理及獎勵辦法，按實收罰鍰金額20%發給檢舉人獎金，檢舉人同年度領取的獎金總額並以180萬元為限。