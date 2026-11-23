同樣透過遺囑留下房地，取得的人不同，印花稅待遇也不同。新竹稅務局表示，法定繼承人持遺囑辦理不動產繼承登記，不須繳納印花稅；若是將不動產遺贈給法定繼承人以外的人，對方持遺囑辦理移轉登記時，就須按不動產現值的千分之一繳納印花稅。

稅務局說明，立遺囑人死亡後，遺囑依法發生效力。如果遺囑是將不動產分配給法定繼承人，繼承人持遺囑向地政機關辦理繼承登記，因繼承不屬於印花稅課稅範圍，因此不須繳納印花稅。

不過，若遺囑是將不動產遺贈給繼承人以外的人，該遺囑便具有「贈與不動產契據」性質。受遺贈人持遺囑向地政機關辦理不動產移轉登記時，須依規定繳納印花稅。

舉例來說，張先生立遺囑，將名下不動產分配給三名具有法定繼承人身分的子女，子女持遺囑辦理繼承登記時，不須繳納印花稅。但若張先生將不動產遺贈給不具法定繼承人身分的朋友，朋友持遺囑辦理移轉登記時，就須按不動產現值的千分之一繳納印花稅。

因此，持遺囑辦理房地移轉，不能只看是否有遺囑，還要確認取得人的身分，以及辦理的是繼承或遺贈。