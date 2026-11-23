買法拍屋後，契稅申報期限怎麼算？高雄稅捐處表示，應以民眾「實際領得」法院核發的權利移轉證書起30日內申報，不能只看證書上的核發日期。日前一名民眾因此被認定逾期、加徵怠報金，經納稅者權利保護官協助釐清領件日期後，怠報金獲全額退還。

稅捐處指出，這名民眾透過法院拍賣標購房屋，取得權利移轉證書後，隨即辦理契稅申報。不過，稅捐機關依證書所載核發日期計算，認定申報已超過30日期限，因此加徵怠報金。

民眾認為，自己收到證書後就辦理申報，應該沒有逾期，於是向稅捐處納保官尋求協助。納保官請民眾提供法院郵寄證書的信封及郵務遞送紀錄，進一步確認實際領取時間。

經查，法院寄出的證書曾寄存在郵局，民眾因工作繁忙，較晚才前往領取，導致證書核發日期與實際領取日期存在落差。依實際領得證書的日期重新計算，民眾仍在規定的30日內完成契稅申報，原先加徵的怠報金因此獲全額退還。

稅捐處提醒，民眾標購法拍屋後，應留意實際領得權利移轉證書的日期，並妥善保存郵寄信封、郵務紀錄或簽收資料，作為日後查證申報期限的依據，如遇地方稅爭議，可透過線上、書面或電話向納保官尋求協助。