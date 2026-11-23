台灣母公司吸收合併子公司，若承接子公司持有的受控外國企業（CFC）股權，子公司辦理解散決算申報時，可免認列CFC投資收益，改由存續母公司在年度結算申報時一併計算。勤業眾信提醒，這項放寬有申報方式的限制，消滅子公司若採年度結算申報，就不適用。

財政部11月20日發布解釋令，針對國內母子公司合併，且存續母公司取得消滅子公司持有的境外低稅負區關係企業股權，簡化CFC所得申報作業。新令自發布日生效，發布時尚未核課確定的案件，也可適用。

依新規定，消滅子公司依《所得稅法》第75條辦理決算申報時，免認列CFC投資收益；存續母公司則須在辦理合併基準日所屬年度的營所稅結算申報時，合併計算母公司及原子公司持有該境外企業的股權比率與持有期間，據以認列投資收益。換句話說，這筆收益仍須依法申報，只是統一由存續母公司計算。

勤業眾信稅務部會計師劉紋廷指出，CFC制度自2023年起實施，相關適用條件及投資收益計算，涉及全年度資料。企業若在年度中途合併，消滅子公司須在較短的決算申報期限內取得資料、判斷適用條件，會增加計算與申報的困難。

考量母公司吸收合併子公司後，須承受子公司的全部權利義務，新令因此放寬，由存續母公司在年度結算申報時統一處理，以簡化申報作業。

劉紋廷提醒，若合併解散日恰好是會計年度結束日，企業選擇的申報方式，將影響能否適用新令。以採曆年制的子公司為例，若於2026年12月31日決議解散，並於2027年1月20日獲主管機關核准登記，可依《所得稅法》第75條，在核准次日起45日內辦理決算申報；若未在該期限內辦理，仍可依同法第71條，於2027年5月31日前完成2026年度結算申報。

不過，新令僅針對依第75條辦理「決算申報」的消滅子公司，放寬免認列CFC投資收益。若選擇辦理年度「結算申報」，就不適用。企業規劃合併時，應一併確認申報方式與期限，及早備妥資料，避免增加額外的計算與申報作業。