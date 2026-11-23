為引導民間資金投入都市綠化與氣候調適，環境部長彭啓明23日表示，政府正積極將植樹提升至國家級韌性基礎設施的高度，並已與財政部協商達成共識，未來企業投入種樹所花費的資金皆可拿來抵稅。環境部也將建構公私協力平台並提供多元認養方案，期盼透過實質稅賦誘因，帶動更多企業從「種樹」進一步落實長期的「樹木維護」。

彭啓明致詞時指出，過去政府鼓勵企業參與種樹，多半僅能仰賴頒獎與公開表揚，如今透過跨部會合作，環境部已與財政部協調完成，未來企業種樹花的錢都可以申請抵稅，財政部將給予全力支持，此舉將徹底改變過去的推動模式。針對目前已有許多企業與扶輪社展現贊助意願，環境部未來將建立公私協力整合平台，規劃彈性認養方案；若企業公務繁忙，可直接出資委託專業人員協助長期維護，若願意定期巡視，亦可親自參與養護工作。他強調，種下小苗只是開始，後續長期的照護與管理，「維護得好比種樹還要來得重要」。

在整體資源盤點與政策轉型方面，彭啓明說明，過去30多年來中央投入空氣品質淨化區與綠化經費累計約70多億元，近年全台各地方政府每年亦花費約75億元進行維護。面對極端高溫與熱島效應，未來種樹不再僅以改善空品為主，而是兼顧遮蔭降溫、防洪韌性與生物多樣性，打造城市最天然的冷氣機。

為確保達到「種對、種好」的目標，行政院層級正持續召開跨部會會議推動法制建構，並導入AI與科學圖資進行精準選址與基盤評估，未來也將向各縣市首長提供「種樹地圖」。彭啓明表示，期盼藉由中央地方合作與企業抵稅優惠雙管齊下，建立樹木全生命周期養護機制，縫合森林與都市綠帶。