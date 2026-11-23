個人賣股票賠錢，報稅時能不能扣？答案要看買的是哪一種股票。一般投資人買賣國內上市、上櫃股票，賣出虧損不能拿來抵薪資或股利所得；若是投資美股，賣出虧損可扣同年度的海外財產交易所得；國內未上市櫃股票則有不同規則，符合條件且當年扣不完，還可從次年起三年內扣除。

以一般散戶最常買賣的國內上市、上櫃股票來說，依《所得稅法》第4條之1，證券交易所得停徵所得稅，交易損失也不能自所得額中減除。也就是說，投資人就算賣股賠了10萬元，申報綜所稅時，也不能從薪資或領到的股利中扣掉這10萬。

如果是透過券商複委託買賣美股，賣出價差屬於海外財產交易所得。高雄國稅局舉例，王小姐2025年賣美股虧150萬元，2026年賣出一檔美股賺900萬元，另一檔虧50萬元。計算2026年海外所得時，900萬元只能扣掉同年虧的50萬元，剩下850萬元須計入個人基本所得額。前一年虧的150萬元，不能留到這一年扣。

海外股票虧損也不能拿來抵海外股利或利息。台北國稅局曾查到，有納稅人將1,732萬元海外金融商品交易損失，直接從2,191萬元海外營利所得中扣除，只申報差額459萬元，最後遭補徵基本稅額318萬餘元，並遭處罰。

至於國內未上市櫃股票，適用個人最低稅負規定的交易損失，可先扣抵當年度同類交易所得。當年沒有所得可扣，或所得不夠扣，符合規定者可從虧損發生的次年起三年內，檢附國稅局核發的損失證明，扣抵同類交易所得。