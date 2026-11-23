準備結婚，名下房產的地價稅優惠也要重新留意。台南稅務局表示，夫妻及未成年受扶養親屬，原則上只能有一處土地適用地價稅自用住宅用地優惠稅率，但若另一處房屋有成年直系親屬設籍，且符合其他要件，仍可同時享有優惠。

像是在南科工作的許先生年底即將結婚，準備與未婚妻小萱搬進新婚宅。不過，小萱名下原本已有一間自住套房，並已適用地價稅自用住宅用地優惠稅率，讓兩人擔心，婚後是否只能擇一適用，新婚宅無法再享優惠。

稅務局說明，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬，原則上以一處適用優惠為限。因此，夫妻名下即使各有一處房地，也不能僅因分別登記在不同人名下，就各自享有一處優惠。

不過，若其中一處房屋有成年直系親屬設立戶籍，例如父母、祖父母、岳父母、公婆或成年子女等，即不受上述一處限制。在符合其他適用條件下，兩處土地仍可同時申請自用住宅用地優惠稅率。

稅務局提醒，申請優惠須符合「三要件、兩限制」。三要件包括土地所有權人、配偶或直系親屬在該地辦妥戶籍登記，土地未出租或供營業使用，以及土地上的房屋為土地所有權人、配偶或直系親屬所有。

兩項限制則是面積及處數。都市土地面積不得超過300平方公尺，約90.75坪；非都市土地不得超過700平方公尺，約211.75坪，並須留意夫妻及未成年受扶養親屬原則上以一處為限的規定。

稅務局指出，若夫妻名下房屋沒有其他成年直系親屬可設籍，可評估選擇地價稅額較高的房地申請優惠，另一處則按一般用地稅率課徵。自用住宅用地稅率為千分之2，一般用地稅率則為千分之10至千分之55，選擇適用優惠的房地前，可先比較稅額，評估較有利的安排。