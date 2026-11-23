環境部今舉辦「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環」說明會暨「空氣品質淨化區115年度優良認養單位頒獎典禮」。環境部長彭啓明今表示，將以既有空氣品質淨化區，進一步串聯地方政府、企業及社區資源，將單點綠地逐步擴展為綠色網絡的「空品區2.0」，環境部也已與財政部協調，未來企業種樹花費的錢可拿來抵稅。

面對氣候變遷帶來的極端高溫與強降雨挑戰，都市樹木與綠地已不僅是景觀美化設施，更是提升城市韌性的重要綠色基礎設施。樹木透過遮蔭及蒸散作用，有助於改善戶外熱環境；綠地與土壤則可發揮雨水截留、滲透及減緩地表逕流等功能，同時提供生物棲地與民眾休憩空間。

為此，環境部積極統籌「國土綠蔭氣候調適計畫」，從過去單點植樹及綠化，逐步朝向公園、校園、道路、水岸及社區綠地整體串聯，建立兼顧氣候調適、生態環境與民眾生活需求的韌性綠網。

環境部氣候變遷署副署長張根穆說明，空品區過去卡在一些問題，包含30年來認養失衡、單點孤島、誘因不足、缺全⽣命週期養護與專業⼈⼒等，「空品區2.0」就是要將都市林升級為「國家級氣候調適防護網」，並解決前述的問題，透過2027年至2032年的6年⼀期計畫，總經費約103億元，優先由公共領域著⼿。

張根穆指出，為提升認養誘因，2.0計畫將締結社區都市林營造與認養協定，績優給專案補助、技術輔導、資材⽀應。此外，企業、法人在指定區域閒置地無償供公眾使⽤5年以上，將提供期間免徵地價稅，實施10年。

彭啓明表示，現在與財政部協調，未來企業種樹花費的錢都可以拿來抵稅，後續將拜會新上任的地方首長，盼共同推動國家級都市林與國土綠蔭氣候調適計畫。