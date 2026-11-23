為推廣都市林計畫，環境部長彭啓明今天表示，地方大選後將安排拜訪新任首長，盼推動種樹地圖；此外，經跨部會討論，已與財政部協調，未來企業投入種樹的花費可用於抵稅。

環境部推動「國土綠蔭氣候調適計畫（都市林計畫）」，以調適氣候變遷與熱島效應為出發點，結合遮蔭降溫、防洪韌性與生物多樣性，將種樹提升為國家級的韌性基礎建設。

環境部今天舉辦「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會」，以及「空氣品質淨化區115年度優良認養單位頒獎典禮」。

彭啓明致詞時表示，都市林計畫會運用AI與科技工具進行全面掃描，建立科學圖資與適宜的「基盤」；地方大選之後，他將逐一拜訪新任首長，提供種樹地圖，盼能獲得支持。

彭啓明指出，種樹會是一個公私協力與全民參與的活動，並強調「種對、種好」比「種多」更重要；不論是企業出資，或是如扶輪社等社團協助養護，都是參與方式；目前透過跨部會討論，已與財政部協調未來企業種樹抵稅的機制。

彭啓明舉例，在台北市規劃以北科大為中心，北端從建國啤酒廠、台灣當代文化實驗場（空總）出發，建構一條連續性生態綠帶，未來更可一路向南串聯至建國假日花市，從過去單點種樹及綠化，逐步朝向公園、校園、道路、水岸及社區綠地整體串聯。

環境部表示，面對氣候變遷帶來極端高溫與強降雨，都市樹木與綠地不僅是景觀美化設施，更是提升城市韌性的重要綠色基礎設施。樹木透過遮蔭及蒸散作用，有助改善戶外熱環境；綠地與土壤則可發揮雨水截留、滲透及減緩地表逕流等功能，同時提供生物棲地與民眾休憩空間。