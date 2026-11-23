跨國企業面對各國加強查稅，移轉訂價管理不能只靠年度申報與準備報告。資誠聯合會計師事務所指出，稅局查核已擴大至集團營運模式及全球利潤配置，企業應確保合約、實際營運與各地申報資料一致，並將風險管理納入日常作業。

資誠日前舉辦跨境稅務研討會。全球稅務服務主持會計師暨人資長曾博昇表示，供應鏈調整與跨境資訊交換日益透明，稅局不再只看個別交易，也關注價值在哪裡創造、利潤如何分配，企業須檢視既有政策是否符合實際營運。

PwC Taiwan副執行長宋秀玲指出，全球最低稅負制實施後，移轉訂價調整可能同時影響多國所得與稅負。各國對交易性質及合理利潤的看法可能不同，企業應從集團角度評估，適時運用預先訂價協議（APA）或相互協議程序（MAP），降低雙重課稅及長期爭議風險。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事謝仲仁表示，各國運用資料分析篩選案件，查核期間逐步縮短，範圍也從單一稅目擴大至跨稅目。企業只有合約或報告已不足以因應，還須備妥交易當時的佐證，建立跨部門資料管理及快速回應機制。

全球稅務服務會計師周依潔指出，企業應明確劃分總部與各地團隊權責，定期檢視重大交易、追蹤利潤，並建立異常通報及處理流程，讓全球政策與各地執行一致。

全球稅務服務副總經理謝宛妤表示，數位工具可整合跨國資料、追蹤申報進度及監控財務結果，協助管理階層及早發現資料缺口與異常，將稅務管理納入日常決策。

稅務法律服務營運長段士良強調，移轉訂價已由年度合規作業，轉向集團持續性的風險管理。企業應同步強化全球政策、跨部門合作、資料一致性及數位監控，降低爭議並提升決策效率。