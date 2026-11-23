因子女就學或工作需要遷戶籍，小心影響原有的地價稅優惠。基隆稅務局提醒，適用自用住宅用地稅率的土地，若土地所有權人、配偶及直系親屬均已遷出戶籍，即使仍實際住在原屋，也不符合優惠資格，應主動通報，以免日後遭補稅及處罰。

稅務局表示，不少民眾因子女就學、請領老人年金或就業需要，將戶籍遷往其他地址，卻忽略原本適用的自用住宅用地優惠也可能受到影響，直到遭改按一般用地稅率課稅、追補稅款，才發現遷籍與稅負息息相關。

所謂自用住宅用地，是指土地所有權人、配偶或直系親屬在該地辦妥戶籍登記，且沒有出租或供營業使用的住宅用地。因此，是否實際居住並非唯一條件，還須符合設籍規定，不能以「人還住在這裡」作為繼續適用優惠的依據。

稅務局說明，已核准按自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅的土地，若地上房屋已無符合規定的人員設籍，土地所有權人應主動通報稅捐機關，自戶籍遷出日的次年起，改按一般用地稅率課徵地價稅。若未通報，日後經查獲，可能面臨補稅及處罰。

民眾若有遷籍需求，應先確認原址是否仍有土地所有權人、配偶或直系親屬其中一人設籍。而且必須注意，並非保留任何一名親友的戶籍都符合規定，仍須符合指定身分，並維持無出租、無營業使用等條件，才能保有優惠資格。