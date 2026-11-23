手搖飲市場競爭激烈，不少創業者選擇加盟知名品牌，希望借助品牌知名度快速開店。不過，支付一筆數百萬元的加盟金，不代表可在當年度一次全數列為營業費用抵減。財政部高雄國稅局提醒，加盟金若產生的經濟效益跨越數年，應依加盟合約期間分年攤銷，不得在支付年度全額列報費用，否則可能遭國稅局調整補稅。

高雄國稅局提醒，企業若有一次性大額購置或修繕支出，應先確認支出產生效益期間。若同時符合效能期間超過兩年、支出金額超過8萬元兩項條件，就應資本化，並依效能期間逐年攤銷，不得全數列為當期費用，以免遭調整補稅。

國稅局舉例，A飲料店於2024年7月開業，支付一次性加盟金238萬元，加盟合約期間從2024年7月至2027年6月，共36個月。但業者申報113年度營所稅時，將238萬元全數列為其他費用，導致當年度出現虧損。

國稅局查核後認定，這筆加盟金帶來的經濟效益長達三年，不能一次認列。由於113年度實際營業期間僅六個月，當年度只能列報39萬6,667元費用，計算方式為238萬元除以36個月、再乘以六個月；剩餘198萬3,333元則應列為預付費用，留待後續年度逐期攤銷。