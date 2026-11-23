財政部近日針對受控外國企業（CFC）制度發布解釋令，放寬國內母公司吸收合併國內子公司時的CFC所得申報規定，子公司解散、辦理決算申報時，可先免計列CFC投資收益，而是由母公司隔年申報營所稅時一併計算，簡化申報程序。

財政部表示，函釋自發布日起生效，尚未核課確定案件可適用新規定。

財政部說明，現行CFC制度主要針對我國企業控制的低稅負國家或地區關係企業，要求符合規定企業，依持股比例及相關條件認列投資收益，即使海外公司沒有實際分配股利，也可能需要先計入所得課稅，避免企業刻意將盈餘留在低稅負地區，藉此避稅。

過去國內母、子公司合併時，子公司因合併解散，必須在解散日起45日內辦理營所稅決算申報，但CFC制度股權控制比率、豁免條件及所得計算，都是以低稅負區關係企業全年度資料為基礎。當子公司因合併而提前解散，且經營期間未滿一年，可能無法取得海外關係企業完整年度資料，增加申報困難。

舉例來說，國內A母公司持有國內B子公司100%股權，B公司另外持有設在低稅負地區的C公司股份。若A公司在年度中吸收合併B公司，B公司因合併而解散，原本由B公司持有的C公司股份，也會由A公司概括承受。

按財政部最新解釋令，B公司辦理合併解散的營所稅決算申報時，不必另外計算及認列C公司的CFC投資收益；改由A公司在合併基準日所屬年度辦理營所稅結算申報時，將自己原本持有的C公司股份，以及從B公司承受的股份合併計算，並一併考量持股比例及持有期間，依CFC制度認列投資收益。

財政部表示，這項放寬措施不是免除CFC課稅，而是考量母公司吸收合併子公司後，必須概括承受子公司全部權利義務，因此將原本子公司合併解散時的申報責任，移由存續母公司統一計算及申報，簡化申報程序，將CFC投資收益統一由存續母公司申報，新規定已自發布日起生效，尚未核課確定案件，也可以適用。