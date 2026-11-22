115年地價稅繳納期限至11月30日（星期一）止。新竹市稅務局提醒，已辦理約定委託金融機構或郵局帳戶轉帳代繳地價稅者，將於12月1日零時進行扣款作業，宜提前確認扣款帳戶餘額是否足夠，以免因存款不足導致扣款失敗，影響自身權益。

竹市稅務局表示，市府團隊秉持「智慧治理」施政理念，持續優化稅務服務及數位化措施，提供市民便利的繳稅管道。除鼓勵民眾多利用線上查繳稅、行動支付及掃描QR-Code等e化方式繳稅，也可選擇約定帳戶轉帳繳稅，省去往返金融機構或便利超商繳稅的時間，並避免因工作忙碌忘記繳稅，遭加徵滯納金。

稅務局說明，115年約定委託金融機構或郵局帳戶轉帳代繳地價稅計2萬948戶，占總開徵戶數19萬2171戶的10.9%，較去年增加186戶。轉帳繳納通知書已於10月22日寄發，提醒納稅人務必於12月1日零時扣款前，確認帳戶預留足額存款，以利順利扣款。若因帳戶餘額不足致扣款失敗，將不再進行第二次扣款，稅務局會另以掛號寄發補繳稅單，請納稅人收到後自行持單繳納。

竹市稅務局指出，為響應環保永續，已不再主動寄發紙本繳納證明，民眾如有需要，可至稅務局臨櫃辦理，或以手機掃描轉帳繳納通知書上的QR-Code，進入稅務局官網「轉帳納稅證明回覆平台」申請，紙本繳納證明將於扣款完成後統一寄發。也可使用自然人憑證、工商憑證、已註冊健保卡或行動自然人憑證，登入「地方稅網路申報作業網站」或財政部稅務入口網「電子稅務文件」平台，線上申請電子繳納證明。

稅務局補充，欲申請約定轉帳繳納稅款，須於開徵2個月前提出申請，當年即可適用。可至財政部稅務入口網線上申辦，或填妥繳款書隨附的「委託轉帳代繳（領）各項稅款約定書」郵寄辦理，申請成功後，往後年度無須重複申請。