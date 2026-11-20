配偶與兄弟姊妹共同繼承遺產，分配比例將有調整。行政院19日通過《民法繼承編》及其施行法部分條文修正草案，擬將配偶的應繼分，由現行二分之一提高至三分之二，兄弟姊妹合計可分得的比例則降為三分之一，並新增繼承人特別貢獻制度，讓照護或協助累積財產的付出，在分配遺產時獲得反映。草案仍須經立法院審議。

本次修法因應家庭型態改變及超高齡社會需求，包含五大重點。首先，調整配偶與兄弟姊妹共同繼承時的法定分配比例，提高配偶保障。

第二，兼顧弱勢兄弟姊妹的生活。若兄弟姊妹在被繼承人生前持續受其扶養，並因被繼承人死亡而陷入生活困難，符合一定條件時，可請求從遺產中酌給適當財產。

第三，縮短遺囑禁止分割遺產的期限。被繼承人可透過遺囑，要求繼承人在一定期間內不得分割遺產，草案將這項期限由最長十年縮短為五年，促使遺產關係及早確定。

第四，新增繼承人特別貢獻制度。繼承人若對被繼承人的事業、財產或療養看護有特別貢獻，分割遺產時，可將這些付出納入考量，反映在其分得的遺產上。

第五，設定相關規定的適用期限。歸扣及特別貢獻相關規定，原則上以繼承開始後五年內為適用期間，避免遺產分配關係長期懸而未決。

配合上述調整，行政院也通過《民法繼承編施行法》部分條文修正草案，針對修法前已生效的遺囑，以及已開始的繼承案件，訂定新舊法適用規則，兼顧法律安定性與新制效益。

勤業眾信提醒，配偶與兄弟姊妹共同繼承時，法定分配比例的調整，是此次草案的重要變革。民眾宜因應近期繼承制度修法，重新檢視既有遺囑、遺產配置及財富傳承安排，並依個案情況，及早諮詢法律與稅務專家，評估相關繼承及稅負影響，完善傳承規劃。