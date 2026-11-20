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遺產限定繼承 還債照步來
父母過世留下債務，繼承人原則上只須以繼承的遺產清償，但若自行決定還款順序，仍可能須額外負擔清償責任。屏東縣稅務局提醒，繼承人可在知悉得繼承之日起三個月內，向被繼承人住所地法院陳報遺產清冊，透過法定程序處理債務，保障自身權益。
稅務局表示，依民法規定，繼承人對被繼承人的債務，以繼承所得遺產為限負清償責任，也就是「限定繼承」。不過這不代表遺產可以任意分配給個別債權人，仍須留意債權順位及清償比例。
舉例來說，父親留下90萬元遺產，卻積欠三名債權人各100萬元，總債務達300萬元。若三人都是同順位、沒有擔保或優先權的普通債權人，且債權均經確認，應按比例清償，每人可得30萬元。若繼承人未向法院陳報遺產清冊，私下把90萬元全數還給其中一人，另外兩人原可受償的各30萬元就落空。
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