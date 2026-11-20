換屋買得比較貴，不一定能退土增稅。屏東縣稅務局提醒，自用住宅用地重購退稅，比較的是土地申報移轉現值，而非房地交易總價，即使新屋總價高於舊屋，仍可能因土地地價不符規定，無法退還原已繳納的土增稅。

稅務局表示，民眾因換屋需求，在兩年內先買後賣、先賣後買自用住宅用地，符合土地稅法第35條規定，可向原出售土地所在地稅捐機關申請重購退稅，但要特別注意，不能只憑買賣契約總價判斷。

舉例來說，張小姐以600萬元出售舊透天厝，土地申報移轉現值為80萬元，繳納土增稅5萬元，之後在兩年內花900萬元買進新建大樓，但新屋土地申報移轉現值只有50萬元，雖然換屋多花300萬元，仍不符合退稅要件。關鍵在於舊屋土地申報移轉現值，扣除已繳土增稅，仍比新屋土地申報移轉現值還高。