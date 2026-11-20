個人出售未上市櫃股票，報稅時除留意申報基本所得額（最低稅負），也要保留買賣價格及取得成本證明。財政部中區國稅局提醒，若可查得實際成交價，卻無法證明原始取得成本，將按成交價20%計算所得額；若未提供成交價，則須依規定按公司每股淨值核算收入，再以75%計算所得額。

中區國稅局表示，個人出售未上市、未上櫃公司發行或私募的股票、新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利的證書，交易所得屬於個人最低稅負課稅範圍，應留意相關申報規定。

不過若發行或私募公司經中央目的事業主管機關核定為國內高風險新創事業公司，且交易時公司設立未滿五年，符合規定的交易所得可免計入個人基本所得額。

至於交易所得如何計算，須視資料是否完整而定。若能提出實際成交價格、原始取得成本及必要費用，可用成交價減除成本、證交稅、手續費後的餘額，作為交易所得。

若已提供或經查得實際成交價格，卻無法證明原始取得成本，就以成交價20%計算所得額。例如出售股票取得100萬元，按此方式計算，所得額為20萬元。須注意，這裡的兩成是核算所得的比例，並非直接按成交價課徵兩成稅款。

若未提供實際成交價，則以交割日前一年內，最近一期經會計師查核簽證財報的每股淨值核算收入；若該期間沒有相關財報，則以交割日公司資產每股淨值核算收入，再按收入75%計算所得額。國稅局提醒，明年5月辦理綜所稅申報時，應依規定填寫個人所得基本稅額申報表，並檢附收付款紀錄、證交稅繳款書、買賣契約或其他價格證明文件，供計算損益及查核認定。