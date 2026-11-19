政府推出TISA 2.0，並提出2.4萬元的租稅優惠，但外界也有不同聲音，認為這等於用財政來圖利特定產業。投信投顧公會的TISA版本稅式支出評估結果顯示，在從保守到樂觀的4種情境模擬之下，所得稅收可能減少的範圍，從19億至99億元，但證交稅收所能放大的範圍卻從50億起跳，甚至最多可放大到1300億元。

投信投顧公會理事長尤昭文今天指出，TISA並非台灣所獨有，包括了美國、日本、澳洲、加拿大、泰國、南韓等國都有推出這套機制，讓民眾透過該平台來彌補退休金不足，有助於幫助民眾的「退休韌性」。他強調，投信業者為了鼓勵民眾參與TISA，也作了不少讓利，例如很多手續費幾乎都打了對折，而且這些投資金額，也是流入國內的股市，尤其TISA這種定期定額的方式，是細水長流的長期投資，也有助於資本市場的韌性。

對於外界質疑TISA 2.0的每年2.4萬元的所得稅扣除減免，尤昭文強調，公會已有相關的稅式支出評估報告，因為所得稅減免的稅收損失，完全可從證交稅補回來，而且還淨增加至少超過1倍以上；同時，能夠為民眾透過長期的TISA投資，補給更多的退休金準備，因此這絕對是創造多贏，對民眾、對市場，對政府的財政稅收都有利，「而絕非拿財政損失去補貼特定產業」，尤昭文說。

根據公會所提出的4種情境，是根據參與TISA人數65萬人、100萬人、112萬人、345萬人，模擬對稅收的影響。公會所提出的第四種情境，也就是最樂觀的情況之下，國內參與TISA的人數達345萬人，這種情況之下，每年所得稅收減99億元，但證交稅收卻能增加1300億元。不過，即使是最保守的情境，參與TISA的人數65萬人，此時所得稅收雖然因為每人每年扣除額2.4萬元，而一年會減少19億所得稅收，但因為帶動股市投資而帶動相應的證交稅收增加金額，仍有50億元，而彌補19億元的所得稅收減少金額之後，還有31億元淨稅收增加。