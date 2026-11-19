大型柴油車汰舊換新減稅優惠擬延長，適用對象也將擴大。行政院19日通過《貨物稅條例》第12條之6修正草案，將每輛新車最高減徵40萬元貨物稅措施延長四年至2030年底，並自2027年元旦起，將報廢出廠十年以上大型柴油車納入適用，後續將送立法院審議。

財政部表示，現行優惠實施至今年底，適用報廢一期至三期大型柴油車，並購買符合規定的新車、完成新領牌照登記者。此次修法除延長實施期間，也考量車輛使用年限增加後，污染排放及對空氣品質的負擔加重，因此擴大汰換範圍。

適用車種包括大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車及大型特種車。賦稅署官員指出，這項優惠以「汰舊換新」為前提，必須報廢符合條件的舊車，單純購買新車無法適用；減徵金額則以新車實際應徵貨物稅為限，每輛最高40萬元。

官員補充，汰換前後車種不必相同，可在符合規定的五類車種間交叉換購。例如業者原本經營貨運，報廢大貨車後轉購符合規定的大客車，也可適用優惠，讓業者依營運需求調整車輛。

財政部統計，自2017年8月18日實施優惠至今年10月底，適用減徵退稅車輛約六萬輛，減徵稅額約163億元。不過，截至去年底，全台大型柴油車約23萬輛，其中車齡十年以上仍有12萬1,417輛，占52.8%，老舊車輛仍具相當規模。

依環境部評估，未來四年預估可促進約1.6萬輛大型柴油車汰舊換新，貨物稅稅收損失約54億元，考量換車帶動的關稅及營利事業所得稅增加約十億元，淨稅收損失約44億元；達成相同環境效益所需的污染防治支出，估計可減少約149億元。

外界關切年底前能否完成修法，財政部表示，將與環境部積極爭取立法院朝野黨團支持，力拚優惠無縫接軌。官員說明，草案已明定擴大適用對象自2027年元旦起實施；若修法時程影響業者六個月的退稅申請期限，將研議透過發布解釋令或修正相關子法補充規範，確保業者申請權益。