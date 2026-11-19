行政院會19日通過「貨物稅條例」第12條之6修正草案，大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅新台幣40萬元，將延長實施期間四年至2030年12月31日，並自2027年1月1日起，擴大適用範圍，納入報廢出廠10年以上大型柴油車。

行政院長卓榮泰表示，自2017年起，針對排放標準一到三期的老舊大型柴油車汰舊換新，都享有貨物稅減徵的優惠，每輛最高40萬元，有效降低移動污染源，並具有正面環境回饋的效益。

卓榮泰說，此次修法是延長租會、租稅優惠的實施期間四年，到2030年12月31號為止。2027年1月1日起擴大適用範圍，納入報廢出廠10年以上的大型柴油車，有助加速汰舊換新、降低空污，達成2050淨零排放的目標，也提升交通安全，促進車輛產業的發展。

該案送請立法院審議後，卓榮泰請財政部會同環境部，積極與立法院朝野各黨團溝通協調，盡速完成修法。財政部預期，希望能在2026年底前完成修法，讓新制無縫接軌。

財政部說明，為防制老舊大型柴油車污染，改善空氣品質，自106年8月18日起至2026年12月31日止，報廢一期至三期大型柴油車，並購買上開車輛新車且完成新領牌照登記者，減徵退還新車貨物稅每輛最高40萬元。

截至2026年10月底止，適用減徵退稅車輛約6萬輛，減徵稅額約163億元，有效去化老舊大型柴油車，減少移動污染源。

修法為考量環境部評估大型柴油車出廠滿10年後，污染排放及對空氣品質負擔已顯著增加，且截至2025年底，車齡10年以上者仍有12萬1,417輛，占大型柴油車（22萬9,926輛）比率高達52.8％，顯示高污染潛勢車輛仍具相當規模。

至於稅損的部分，財政部次長陳勇勝表示，預估一年約有13億元的稅損，不過該措施也會誘發關稅、營業稅等，帶來整體收益。此次修法主要配合2050淨零碳排目標，並且不需要透過國庫支出成本，就能帶來正面效益。