行政院院會今通過「民法繼承編部分條文修正草案」及「民法繼承編施行法部分條文修正草案」，修正兄弟姊妹與配偶同為繼承人時的應繼分比例及遺產酌給請求權，另增訂繼承人特別貢獻規定，就被繼承人財產的維持或增加為特別之貢獻者，該特別貢獻之價額，應於遺產分割時，加入該繼承人的應繼分。

這是繼今年7月民法刪除兄弟姊妹特留分法案三讀通過之後，法務部再提出相關配套修法。

法務部指出，鑑於現今社會家庭生活型態改變，兄弟姊妹間關係未若以往緊密，又我國已進入超高齡社會，當配偶與兄弟姊妹共同繼承，且被繼承人生前未預立遺囑時，是由雙方各分得遺產2分之1，與現代社會通念不符，因此修正兄弟姊妹與配偶同為繼承時之應繼分，自遺產2分之1調降為3分之1。

為照顧弱勢手足，明定受被繼承人生前繼續扶養的兄弟姊妹為繼承人，因被繼承人死亡而生活陷於困難，且依遺囑未自遺產有所得或所得顯不相當者，得請求酌給遺產；並明定請求酌給遺產的要件與程序，及增訂法院裁判之衡酌因素暨時效規定。

修法另認為，為利社會經濟發展及被繼承人財產之運用，將遺囑禁止遺產分割期間自10年修正為5年。

法務部表示，為維護各繼承人間的實質公平，修法明定繼承人中有對於被繼承人之事業提供勞務或為財產上給付、對於被繼承人為療養看護，或依其他方法就被繼承人財產之維持或增加為特別之貢獻者，特別貢獻之價額，應於遺產分割時，加入該繼承人的應繼分。

法務部表示，為使繼承法律關係儘速確定，明定民法第1165條修正施行前生效之遺囑，其禁止分割遺產的殘餘期間超過5年者，縮短為5年；另增訂民法第1173條之2修正施行前開始之繼承，有第1173條規定情形者，也適用修正施行後之規定，但該條所定的5年期間，自修正施行之日起算。

法務部指出，本次修法除得平衡配偶與兄弟姊妹間的繼承權利，也能保障弱勢手足權利並促進繼承人間之實質公平，使我國之使繼承法制切合現代社會實際需求並更臻完善。