因應2027年2月17日「刪除兄弟姊妹特留分」新制上路，法務部19日再度提出遺產配套修法，兄弟姊妹與配偶同為繼承時之應繼分，自遺產二分之一，調降為三分之一。另修正遺產酌給請求權、遺囑禁止遺產分割期限，及增訂繼承人特別貢獻規定、歸扣及特別貢獻規定之適用期限。

行政院長卓榮泰說明，今年8月27號修正公布的《民法》第1223條，僅刪除兄弟姊妹特留分的規定，並無其他的配套措施，於被繼承人生前未預立遺囑或指定應繼分，以及遺產分割方法的情形，與當今的家庭生活型態還有社會觀念有未盡相符之處。

卓榮泰表示，因此，此次法務部提出配套，修正遺產酌給請求權，以及增訂繼承人特別貢獻的規定，以衡平保障生存配偶與兄弟姊妹的權益。該修正草案送請立法院審議後，請法務部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，盡速完成修法程序。

有關「《民法》繼承編」部分條文修正草案，法務部說明，共有五項修正之處。首先，修正兄弟姊妹與配偶同為繼承人時之應繼分比例。

鑑於現今社會家庭生活型態改變，兄弟姊妹間之關係未若以往緊密，又我國已進入超高齡社會，當配偶與兄弟姊妹共同繼承，且被繼承人生前未預立遺囑時，由雙方各分得遺產二分之一，與現代社會通念不符。因此修正兄弟姊妹與配偶同為繼承時之應繼分，自遺產二分之一，調降為三分之一。

其次，修正遺產酌給請求權。為照顧弱勢手足，明定受被繼承人生前繼續扶養之兄弟姊妹為繼承人，因被繼承人死亡而生活陷於困難，且依遺囑未自遺產有所得或所得顯不相當者，得請求酌給遺產；並明定請求酌給遺產之要件與程序，及增訂法院裁判之衡酌因素暨時效規定。

第三，修正遺囑禁止遺產分割期限。為利社會經濟發展及被繼承人財產之運用，將遺囑禁止遺產分割期間，自10年修正為5年。

第四，增訂繼承人特別貢獻規定。為維護各繼承人間之實質公平，明定繼承人中有對於被繼承人之事業提供勞務或為財產上給付、對於被繼承人為療養看護，或依其他方法，就被繼承人財產之維持或增加為特別之貢獻者，該特別貢獻之價額，應於遺產分割時，加入該繼承人之應繼分。

第五，增訂歸扣及特別貢獻規定之適用期限。為避免繼承人長期不分割遺產，造成日後訴訟舉證之困難，明定歸扣及特別貢獻規定之適用期限，原則上為繼承開始後之5年內。

有關「《民法》繼承編施行法」部分條文修正草案，法務部說明，有二項修正之處。第一，明定《民法》第1165條及第1173條之2之新舊法適用。

為使繼承法律關係盡速確定，明定《民法》第1165條修正施行前生效之遺囑，其禁止分割遺產之殘餘期間超過5年者，縮短為5年；並增訂《民法》第1173條之2修正施行前開始之繼承，有第1173條規定情形者，亦適用修正施行後之規定，但該條所定之5年期間，自修正施行之日起算。

第二，明定各修正條文之施行日期。配合《民法》第1223條本次修正規定之施行，且就特別貢獻相關條文給予合理之因應準備期間，明定各修正條文之施行日期。