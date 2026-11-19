換屋買得比較貴，不一定能退土地增值稅。屏東稅務局提醒，自用住宅用地重購退稅，比較的是土地申報移轉現值，而非房地交易總價，即使新屋總價高於舊屋，仍可能因土地地價不符規定，無法退還原已繳納的土增稅。

稅務局表示，民眾因換屋需求，在兩年內先買後賣、先賣後買自用住宅用地，符合土地稅法第35條規定，可向原出售土地所在地的稅捐機關申請重購退稅，但要特別注意，不能只憑買賣契約上的總價判斷。

舉例來說，張小姐以600萬元出售舊透天厝，土地申報移轉現值為80萬元，繳納土增稅5萬元，之後在兩年內花900萬元買進新建大樓，但新屋土地申報移轉現值只有50萬元，雖然換屋多花300萬元，仍不符合退稅要件。

關鍵在於計算方式，先將原出售土地的申報移轉現值，扣除已繳土地增值稅，再與新購土地的申報移轉現值比較。張小姐原出售地價80萬元，扣除稅款5萬元後為75萬元，新購地價僅50萬元，兩者相減為負25萬元，因此無法退稅。

稅務局提醒，評估換屋退稅時，應先確認土地地價及相關條件，避免誤把房屋總價當成退稅依據，近期已透過電腦初步篩選可能符合資格的納稅人，主動寄發重購退稅輔導通知，收到通知者應把握申請時效提出申請。