老屋沒有使用執照或建物所有權狀，仍可申請地價稅自住用地優惠稅率。基隆市稅務局表示，土地所有權人申請時，須檢附地政機關核發的「建築改良物勘查結果通知書」，只要其他要件也符合，就能按自用住宅用地稅率課徵地價稅。

稅務局說明，一般申請地價稅按自用住宅用地稅率課徵，應由土地所有權人填寫申請書，向土地所在地稅捐機關提出申請。也就是說，要向哪個機關送件，得看申請優惠的土地位在哪裡。若是老舊房屋，且缺少使用執照或建物所有權狀，送件時就要一併附上「建築改良物勘查結果通知書」。

辦理時可先分清楚兩個機關的分工。勘查結果通知書由地政機關核發，地價稅優惠由土地所在地的稅捐機關受理。土地所有權人備妥通知書後，應連同申請書一起送件。