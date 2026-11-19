有駕照、名下沒車的身心障礙者，使用二親等以內親屬的車輛，也能申請免徵使用牌照稅。台中市地稅局表示，只要監理機關登載的車籍地或住居所地址，其中一項與身障者的戶籍地址相同，即可提出申請。新規定追溯自今年1月30日起生效，以自用小客車為例，每年最高可省1萬1,230元。

地稅局指出，今年1月已先放寬無駕照身障者使用親屬車輛的免稅條件，監理機關登載的車籍地或住居所地址，只要有一項與身障者戶籍地址相同，就能申請。財政部近期發布解釋令，將有駕照、名下無車的身障者也納入，兩種情況適用相同的地址認定標準。

舉例來說，一名有駕照、名下沒車的身障者，平時使用姊姊名下的車輛。姊姊是二親等親屬，即使兩人沒有登記在同一戶，只要這輛車在監理機關登載的車籍地，或姊姊在監理機關登載的住居所地址，與身障者戶籍地址一致，就能申請免稅。每名身障者限一輛車適用，減免金額以汽缸總排氣量2,400cc車輛的稅額為上限。