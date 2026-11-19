今年稅收是否能順利達標？財政部長莊翠雲昨（18）日表示，證交稅是最大變數，今年證交稅預算目標是以上市櫃日均成交量1.3兆元計算，但日均量目前僅約1.1兆元，估全年中央政府實徵稅收、與預算數間誤差，會在正負2％之間。

立法院財政委員會昨日審查明年度財政部及所屬單位歲入預算。財政部統計，今年截至10月實徵稅收，占全年預算數91.4％，民進黨立委吳秉叡關注今年稅收達成率，並建議明年預算編列再「大膽一點」。

莊翠雲表示，財政部編列明年度預算時，中央政府稅課收入目標數為3兆5,220億元，受惠於今年經濟成長率相當亮眼，主要成長動能來自營所稅、綜所稅。

至於今年稅收能否達到預算數，她坦言「證交稅是最大變數」，因為今年證交稅目標數是以股市日均成交量1.3兆元來計，但目前日均量只有1.1兆元。

吳秉叡也關注普發現金發放期程，民眾究竟能否在春節前領到1萬元？莊翠雲表示，只要立院能在2027年1月5日前三讀預算案，總統在2027年1月20日公布，民眾就能在1月26日前領到AI紅利1萬元。

另外，民進黨立委郭國文則質詢統一發票給獎制度。他表示，希望可將統一發票小額獎金上修，大約年增預算約61.5億元，因此他已提案修正營業稅法，將統一發票經費來源、全年營業稅收入總額3％提高至5％，以提高獎金金額及組數。

對此，莊翠雲解釋，倘若將全年營業稅收入總額提高至5％，作為統一發票經費來源，當然獎金額度就能增加，不過這也將影響撥入中央統籌分配稅款金額。她認為，若提高至5％，民眾會很高興，但地方政府會認為，中央要把少給的2個百分點還給地方。