財政部台北國稅局今天表示，企業等營利事業因民事訴訟取得損害賠償金，應在法院判決確定的那一年度認列收入，並申報營利事業所得稅。先前有公司因漏報損害賠償收入新台幣1000萬元，遭國稅局補稅200多萬元，並處罰80多萬元。

財政部台北國稅局透過新聞稿指出，依所得稅法第22條規定，公司組織會計基礎應採用權責發生制；另依營利事業所得稅查核準則第27條規定，凡應歸屬於本年度的收入或收益，除會計基礎經核准採用現金收付制者外，應在年度決算時，就估計數字，以「應收收益」科目列帳。

台北國稅局說，因此，營利事業因訴訟取得損害賠償，在法院判決確定時，收入權責就已發生，應在判決確定年度認列收入。

國稅局舉例，甲公司於108年度因被乙公司侵害權利並受有損害，提起民事損害賠償訴訟，經法院於112年度判決確定，乙公司應給付甲公司損害賠償金及利息合計1000餘萬元。

國稅局指出，依規定，甲公司應於112年度認列損害賠償收入1000餘萬元，但甲公司漏未將該筆收入列入112年度營利事業所得稅申報，遭國稅局補稅200餘萬元及處罰80餘萬元。

台北國稅局呼籲，營利事業因他人侵權或違約而提起民事訴訟，所取得的損害賠償金，應在法院判決確定取得損害賠償請求權的年度，認列收入及申報營利事業所得稅，以免因漏報所得而受罰。