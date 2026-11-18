父親過世逾20年，家屬早已申報遺產稅，為何又收到一張約2,585萬元的稅單？這筆補稅牽涉台北市兩處借名登記的房地，家屬不服，主張早就過了國稅局能補稅的期限，財政部仍駁回。

據了解，老賴（化名）2001年7月過世，繼承人隔年1月申報遺產稅，台北國稅局當時核定遺產總額約1億1,917萬元，應納稅額約2,507萬元，不過家屬後來因兩處房地的歸屬打官司，兩處房地各有三分之一持分涉及借名登記，一處登記在老賴的弟弟名下，另一處登記在一名子女名下。

民事官司於2022年5月4日確定。財政部認定，男子過世時已留下要求名義上的登記人返還持分、辦理過戶的權利。這項權利具有財產價值，應併入遺產。

男子的另一名子女於同年11月2日補申報，台北國稅局按男子過世時的公告土地現值及房屋評定標準價格，扣除土地增值稅後，核定這筆權利價值約5,628萬元，並將遺產總額調高至約1億7,545萬元。

但子女主張，父親2001年過世，自己直到2023年才收到核定通知書，相隔逾20年，無論按5年或7年計算，都已超過補稅期限。財政部指出，房地登記在他人名下，民事官司確定前，家屬難以確認這筆權利是否屬於遺產，國稅局也無從就這筆有爭議的財產核稅。

財政部認定，本案應從民事官司確定日起算6個月的補申報期限，只要一名繼承人出面申報，就視同全體已申報。由於繼承人在期限內補報，國稅局的5年核課期間自2022年11月2日補報當天起算，至2027年11月1日屆滿。國稅局已在2023年2月送達核定通知書及繳款書，仍在期限內。

國稅局復查時也發現，原先扣除的土地增值稅算到判決後辦理移轉時，應改算至男子過世時。重算後，可扣除的稅額減少，這筆權利的價值反而升至約7,851萬元。由於行政救濟有禁止不利益變更原則，國稅局最後仍維持原核定金額。