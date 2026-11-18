隨著AI教父黃仁勳近日傳出婚外情的震撼消息，讓婚姻忠誠與伴侶權益再度成為熱議焦點。若伴侶在婚前信誓旦旦簽下「忠誠切結書」，白紙黑字約定一旦出軌就賠償2000萬元，當婚姻真的亮起紅燈時，這張紙究竟是具備法律效力的「護身符」，還是僅供安慰的「廢紙」？

臺灣法律：出軌違約 可能真的要賠！

臺灣實務見解認為，夫妻為了維護婚姻忠誠而簽訂的賠償協議，只要沒有違反公共秩序或善良風俗，原則上具有法律效力。

若一方婚後出軌，另一方有機會依照事先簽署的切結書請求賠償。此外，符合民法第1056條規定時，還可能請求因離婚所生的損害賠償。

也就是說，侵害配偶權所生的「離因損害」，與因離婚所生的「離婚損害」，是不同的法律請求。

大陸法律：重大過錯可求償 忠誠協議也有機會有效！

依據大陸《民法典》，若因重婚、與他人同居或其他重大過錯導致離婚，無過錯方可以請求損害賠償。

至於夫妻事先簽訂的忠誠協議，若內容不違反法律強制性規定及公序良俗，也有可能獲得法律支持，但仍須視個案情況判斷。

兩岸律師楊軒廷提醒：同樣是出軌 兩岸求償方式不一樣！

臺灣與大陸雖然都重視婚姻忠誠義務，但在損害賠償制度上有所不同。

楊律師提醒，夫妻簽署忠誠協議時，應明確記載違約行為、賠償條件及金額，避免約定內容過於籠統，日後產生舉證或解釋上的爭議。

此外，切結書是否有效，以及約定的賠償金額能否全數獲得法院支持，仍須依各地法律及個案情況判斷。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。