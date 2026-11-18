「前天還說談完生意就回家，昨天電話打不通，今天竟收到『刑事拘留通知書』……」這是不少台灣家屬面臨親友在大陸被帶走時的真實恐慌。

面對陌生的法律體系與資訊落差，家屬究竟該如何應對？

兩岸雙證律師成關鍵樞紐

基於現行法制與現實距離的因素，臺籍律師雖然無法立刻前往大陸從事刑事辯護的事宜。

然而，具有兩岸法律背景的律師能夠發揮「橋樑」功能，協助判斷案件輪廓、篩選並監督大陸律師、處理台灣這端的公證文件、用聽得懂的話解釋法律文書，並在兩岸時差與資訊落差中把事情串聯起來。

家屬應做好長期抗戰準備

在制度許可範圍內，家屬可透過律師為看守所中的親友存入零金、寄送合規衣物或轉達關心，並著手準備保證金以爭取取保候審。

兩岸律師楊軒廷提醒：請家屬務必照顧好自己

這是一場漫長的心理與體力戰。家屬務必照顧好自己的身心狀況，才能成為裡面親人最堅實的後盾。透過專業的兩岸法律團隊跨海協調，才能在黃金救援期內發揮最大效益。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。