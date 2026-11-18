現行統一發票獎金經費是由全年營業稅收入總額中提出3%支應，立委盼修法上調至3%，以提高獎金及組數。財政部長莊翠雲今天說，若修法獎金額度就會增加，民眾會很高興，但也會影響撥入中央統籌分配稅款金額。

立法院財政委員會今天審查明年度中央政府總預算案有關財政部及所屬單位歲入預算部分。

質詢時均關注統一發票給獎制度。郭國文提到，盼統一發票小獎獎金上修，自新台幣200元增加至500元，年增預算約61.5億元，因此已提案修正營業稅法，將統一發票經費來源、全年營業稅收入總額3%提高至5%，以提高獎金金額及組數。

莊翠雲表示，倘若將全年營業稅收入總額提高至5%，作為統一發票經費來源，當然獎金額度就可以增加，不過這會影響撥入中央統籌分配稅款金額。她認為，若是提高至5%，民眾會很高興，但是地方政府會認為2%要還他們。

對於立委關注澎湖縣10月發生統一發票冒領案，恐影響政府的公信力，莊翠雲說明，事發後財政部進行全面檢視，亦已將相關資訊提供給檢調，目前仍在司法調查過程中。

財政部財政資訊中心主任張文熙說明，經查該案是利用電信費帳單等公用事業載具，由於這類帳單繳費人不一定與本人相同，是依繳費人來給獎，倘若已設定歸戶，中獎時會由電信公司通知中獎人，並匯入歸戶的帳戶，但有些並未設定歸戶者，則須至超商列印中獎發票再兌獎。