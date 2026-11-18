財政部長莊翠雲今天在財委會備詢時 針對普發現金每人1萬元的執行進度指出，如果能夠在116年1月5號之前完成三讀，總統在1月20號公布，那麼在1月26號民眾就可以拿到這筆視同為AI紅利的普發現金。

對明年的稅收預算編列，財政部長莊翠雲指出，明年的稅收將會比今年成長11.3%，116年的稅收入預算編列3兆1635億，增加3586億元。稅收增加的主要兩個項目為營利事業所得稅跟綜合所得稅這兩大稅目。莊翠雲也表示之所以這兩大稅目會成長，主要因為今年的企業營收非常好，因此也會反映在明年的稅收上。