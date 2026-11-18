父母出錢幫子女買車，即使款項直接匯給車商，只要是無償替子女購車，仍須把出資金額算入當年度的贈與。財政部台北國稅局表示，這筆錢加上同年度其他贈與，若超過每名贈與人當年度免稅額（2026年為244萬元），就應辦理贈與稅申報。

台北國稅局表示，依遺產及贈與稅法規定，用自己的錢無償替他人購置財產，出資金額視同贈與。

舉例來說，一名父親2025年匯款300萬元給車商，買了一輛車，並登記在兒子名下。父親當時未申報贈與稅，國稅局查獲後通知他在期限內補報，但他逾期仍未申報，最後遭補徵贈與稅5.6萬元，並被處以罰鍰。由於這名父親當年沒有其他贈與，國稅局以300萬元車款減去244萬元免稅額，剩下56萬元按10%稅率計算，應繳贈與稅5.6萬元。