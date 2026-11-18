九合一選舉進入倒數，捐政治獻金給支持的政黨、政治團體或擬參選人，符合規定，可在申報捐款年度綜所稅時列舉扣除。財政部高雄國稅局提醒，從捐款到報稅，要留意五項規定，包括受贈對象資格、個人捐贈限額、申報戶扣除上限、政黨得票率及收據格式。

首先，捐款對象須為依法可收受政治獻金的政黨、政治團體或擬參選人。民眾捐給擬參選人後，也要留意對方是否依法登記為候選人。若對方最後未依法登記，或候選人資格遭撤銷，即使捐款時已取得收據，報稅時也無法列舉扣除。

第二，具選舉權的個人，每年捐給同一名擬參選人的金額不得超過10萬元。若分多次捐給同一人，須將當年度的捐款加總。

第三，報稅時以整個申報戶為單位，合計當年度捐給各政黨、政治團體及擬參選人的合規款項。列舉扣除額以申報戶當年度綜合所得總額20%為限，最高20萬元。

第四，若捐贈對象為政黨，還必須看最近一次立委選舉得票率。如果政黨在全國不分區、區域及原住民立委選舉所推薦候選人的得票率均未達1%，捐款便不能列報。依2024年立委選舉結果，達門檻的政黨有民進黨、國民黨、台灣民眾黨及時代力量。

第五，捐款後應取得並保存符合規定格式的政治獻金收據，作為申報列舉扣除的憑證。