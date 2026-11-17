財政部南區國稅局表示，營利事業轉投資之被投資公司，為改善財務結構及發展未來業務，透過減資方式彌補累積虧損，該營利事業得同步認列投資損失，但應留意投資時點與被投資公司虧損發生期間，若屬投資前被投資公司已發生之虧損，則不得列報損失。

南區國稅局指出，依營利事業所得稅查核準則第99條規定，投資損失應以「已實現」者為限，並應檢具被投資事業之減資彌補虧損、合併、破產或清算等相關證明文件，但被投資事業僅是發生營運虧損，而原出資額並未折減者，不予認定。計算投資損失時，若有投資前被投資公司已發生之虧損，則須按投資後虧損比例計算投資損失。

該局舉例說明，轄內甲公司於113年1月1日投資乙公司，投資金額為8,000萬元，投資日乙公司股本6億元，累積虧損4億2千萬元。

乙公司於113年3月8日辦理減資彌補虧損(減資日乙公司累積虧損為4億5千萬元)，減資比率75%，甲公司遂於113年度列報投資損失6,000萬元(=投資成本8,000萬✕減資比例75%)，但依前開規定，投資前已發生之損失4億2千萬元，不是甲公司投資後所發生，不得認列損失，該局重新核算可認列之投資損失為400萬元【=投資成本8,000萬元×(投資後損失3,000萬元/減資時累積虧損4億5千萬元)×減資比例75%】，爰調減甲公司投資損失5,600萬元。

該局特別提醒，營利事業列報投資損失時，除應以已實現者為限，並檢附相關證明文件外，計算時亦應留意彌補之虧損是否發生於投資日之後，以免因計算錯誤而遭國稅局調整補稅。