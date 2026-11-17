父母出錢幫子女買車，即使款項直接匯給車商，只要是無償替子女購車，仍須把出資金額算入當年度的贈與。台北國稅局提醒，這筆錢加上同年度其他贈與，若超過每名贈與人每年244萬元的免稅額，就應辦理贈與稅申報。

國稅局說明，依《遺產及贈與稅法》第5條第3款，用自己的錢無償替他人購置財產，出資金額視同贈與。以父母幫子女買車來說，父母把車款直接付給車商、車輛登記在子女名下，子女即使沒有收到現金，父母替子女支出的車款仍要計入贈與金額。

舉例來說，一名父親2025年匯款300萬元給車商，替兒子買了一輛車，並登記在兒子名下，供兒子平日代步及工作使用。父親當時未申報贈與稅，國稅局查獲後通知他在期限內補報，但他逾期仍未申報，最後遭補徵贈與稅5萬6,000元，並被處以罰鍰。

由於這名父親當年沒有其他贈與，國稅局以300萬元車款減去244萬元免稅額，剩下56萬元按10%稅率計算，應繳贈與稅5萬6,000元。

國稅局提醒，244萬元免稅額是按贈與人計算。同一名家長如果年內已贈與子女現金，或另外贈與其他財產，買車時就要把這些贈與和車款一起加總。即使單看車價低於244萬元，只要同一名家長全年贈與總額超過免稅額，仍應向主管稽徵機關申報。