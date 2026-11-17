共有房地被其他共有人依法出售，即使自己沒同意、也沒參與交易，仍須依法報稅。高雄國稅局表示，若交易適用房地合一稅，共有人應自所有權移轉登記日的次日起30日內主動申報，別等國稅局寄通知。曾有一名共有人以沒看過買賣契約為由未申報，最後遭補稅40多萬元、挨罰17多萬元。

依《土地法》第34條之1，同意出售的人數及持分都超過半數，就可依法出售共有不動產。如果同意者的持分合計已超過三分之二，就不受人數限制。出售時須依法通知其他共有人，實務上可用存證信函告知出售價格等條件，讓其他共有人決定是否行使優先購買權。

就有一起實際案例中，一名民眾2019年取得共有房地五分之一的持分，其他共有人合計持有五分之四，未經他同意，便依法出售整筆房地，並於2025年3月辦妥移轉登記。由於這筆交易適用房地合一稅，他未在期限內申報繳稅，遭國稅局補稅40多萬元，另處17多萬元罰鍰。

這名民眾申請復查時主張，自己從頭到尾沒參與交易，「連買賣契約都沒看過」，不應受罰。國稅局官員說，他不清楚的是契約怎麼訂，但知道房地已經賣掉，事後也領走分得的價款。國稅局認定他仍有申報義務，駁回復查。

至於要申報哪一種稅，國稅局指出，個人出售2016年1月1日起取得的共有房地，原則上適用房地合一稅，須在移轉登記日的次日起30日內申報。若屬舊制交易，房屋的財產交易所得則應併入交易當年度綜合所得稅申報。

國稅局提醒，若發現漏報，在未經檢舉、也未被稅捐機關或指定調查人員調查前，主動補報並補繳稅款及利息，依《稅捐稽徵法》第48條之1規定可免罰。