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促參甄審會優化 三大重點
財政部為強化促參案件評審公正性，減少實務爭議，今（17）日將修正發布相關甄審會組織及評審辦法，涵蓋三大重點，包含明定民間自行規劃案件甄審會成立時點、禁止現任各級民意代表擔任甄審委員、刪除綜合評審協商機制。
推動促參司副司長童偉碩說明，過去辦法中對於政府規劃案件的甄審會成立時點規定明確，但針對民間自行規劃案件卻未清楚規範，此次辦法修正，明定民間自行規劃案件，例如近期簽約的台中超巨蛋BOT案，未來在可行性評估報告經主辦機關初審通過後，即須成立甄審會，避免時程延宕。
在防弊與利益迴避方面，新制比照政府採購法規範，增訂主辦機關不得遴選現任各級民意代表，包含立委、議員及代表擔任甄審會委員。
此外，配合2023年底修正的促參法施行細則，此次也刪除「綜合評審得協商」條文。
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