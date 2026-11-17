住家兼店面 地價稅按照比率計算

一樓開店、樓上自住，地價稅可以分開算。台南市稅務局表示，同一棟房屋兼作住家與店面，只要兩者使用面積能明確劃分，且住家部分符合自用住宅用地要件，就可依實際使用面積比率計算，其中住家所占土地可申請按千分之2優惠稅率課徵地價稅，店面所占土地則按一般用地稅率計課。

稅務局說明，申請自住用地優惠，土地所有權人、配偶或直系親屬須在該處設籍，申請優惠部分須實際供自住使用，且沒有出租或供營業。

舉例來說，許先生（化名）的四層樓房屋每層都是80平方公尺，整棟共320平方公尺，基地面積則是150平方公尺。一樓開店，二至四樓自住，自住面積合計240平方公尺，占整棟四分之三。

按此比例換算，150平方公尺的基地中，有112.5平方公尺可申請按自住用地稅率課徵地價稅，其餘37.5平方公尺則按一般用地稅率計課。