聽新聞
0:00 / 0:00

入股前已發生虧損 不得列報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

企業轉投資後，若被投資公司減資彌補虧損，申報營所稅時，可列報多少投資損失，要看虧損何時發生。財政部南區國稅局提醒，企業入股前就已發生的虧損，即使在入股後才透過減資彌補，也不得列報。

而假設減資彌補的虧損，橫跨入股前、後，企業應按入股後發生的虧損占比，計算可列報金額。

南區國稅局說明，依「營利事業所得稅查核準則」第99條規定，投資損失須已實現，才能列報。以減資彌補虧損為例，若被投資公司只是帳上出現營運虧損，股東原本的出資額並未折減，國稅局就不會認列。企業申報時，也須依損失發生原因，檢附減資彌補虧損、合併、破產或清算等相關證明文件。

舉例來說，甲公司在2024年1月1日出資8,000萬元投資乙公司，當時乙公司股本為6億元，已累積虧損4.2億元，同年3月8日，乙公司辦理減資彌補虧損，當時累積虧損增至4.5億元，減資比率為75%。

甲公司申報2024年度營所稅時，將8,000萬元投資成本乘以75%，列報6,000萬元投資損失。

國稅局查核發現，乙公司減資時的4.5億元累積虧損，有4.2億元在甲公司入股前就已發生，入股後新增的虧損為3,000萬元。

換句話說，甲公司原先算出的6,000萬元，還須乘上入股後虧損占比，也就是3,000萬元除以4.5億元。重新計算後，可認列的投資損失為400萬元，原申報金額因此調減5,600萬元。

國稅局提醒，企業遇到被投資公司減資彌補虧損，可先核對投資日與減資日的累積虧損，算出入股後新增多少，再依比例列報，並備妥相關證明文件，以免因高估投資損失遭調整補稅。

減資 國稅局 營所稅

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

企業處分境內外基金利得 課稅大不同

ETF買在歷史次高點！他想認賠重買降成本 股民點破盲點

00935套牢140萬！他問ETF長抱都能回本 股民點出與0050差異

減資新股上市首日殺跌停！富采第3季轉盈 為何股價不買單？

相關新聞

非自願離職賣房享優稅 須符四要件

針對非自願賣房情況，房地合一稅可享20％優惠稅率，不過必須符合一定要件。以最常見的調職、資遣來看，須符合四大要件，包含在職期間購屋情況、設戶籍、房屋使用、出售原因等，都要符合才能適用。

住家兼店面 地價稅按照比率計算

一樓開店、樓上自住，地價稅可以分開算。台南市稅務局表示，同一棟房屋兼作住家與店面，只要兩者使用面積能明確劃分，且住家部分符合自用住宅用地要件，就可依實際使用面積比率計算，其中住家所占土地可申請按千分之2優惠稅率課徵地價稅，店面所占土地則按一般用地稅率計課。

入股前已發生虧損 不得列報

企業轉投資後，若被投資公司減資彌補虧損，申報營所稅時，可列報多少投資損失，要看虧損何時發生。財政部南區國稅局提醒，企業入股前就已發生的虧損，即使在入股後才透過減資彌補，也不得列報。

促參甄審會優化 三大重點

財政部為強化促參案件評審公正性，減少實務爭議，今（17）日將修正發布相關甄審會組織及評審辦法，涵蓋三大重點，包含明定民間自行規劃案件甄審會成立時點、禁止現任各級民意代表擔任甄審委員、刪除綜合評審協商機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。