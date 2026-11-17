入股前已發生虧損 不得列報

企業轉投資後，若被投資公司減資彌補虧損，申報營所稅時，可列報多少投資損失，要看虧損何時發生。財政部南區國稅局提醒，企業入股前就已發生的虧損，即使在入股後才透過減資彌補，也不得列報。

而假設減資彌補的虧損，橫跨入股前、後，企業應按入股後發生的虧損占比，計算可列報金額。

南區國稅局說明，依「營利事業所得稅查核準則」第99條規定，投資損失須已實現，才能列報。以減資彌補虧損為例，若被投資公司只是帳上出現營運虧損，股東原本的出資額並未折減，國稅局就不會認列。企業申報時，也須依損失發生原因，檢附減資彌補虧損、合併、破產或清算等相關證明文件。

舉例來說，甲公司在2024年1月1日出資8,000萬元投資乙公司，當時乙公司股本為6億元，已累積虧損4.2億元，同年3月8日，乙公司辦理減資彌補虧損，當時累積虧損增至4.5億元，減資比率為75%。

甲公司申報2024年度營所稅時，將8,000萬元投資成本乘以75%，列報6,000萬元投資損失。

國稅局查核發現，乙公司減資時的4.5億元累積虧損，有4.2億元在甲公司入股前就已發生，入股後新增的虧損為3,000萬元。

換句話說，甲公司原先算出的6,000萬元，還須乘上入股後虧損占比，也就是3,000萬元除以4.5億元。重新計算後，可認列的投資損失為400萬元，原申報金額因此調減5,600萬元。

國稅局提醒，企業遇到被投資公司減資彌補虧損，可先核對投資日與減資日的累積虧損，算出入股後新增多少，再依比例列報，並備妥相關證明文件，以免因高估投資損失遭調整補稅。