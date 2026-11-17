非自願離職賣房享優稅 須符四要件

針對非自願賣房情況，房地合一稅可享20％優惠稅率，不過必須符合一定要件。以最常見的調職、資遣來看，須符合四大要件，包含在職期間購屋情況、設戶籍、房屋使用、出售原因等，都要符合才能適用。

財政部台北國稅局表示，這項規定適用於房地合一課稅案件，也就是在2016年1月1日以後取得的房屋；若持有超過五年，適用稅率原本就會降至20％以下，因此非自願出售優惠稅率20％，主要適用於持有期間五年以下房地。

依財政部公告，個人或配偶在職期間，在工作地購屋，並辦妥戶籍登記並實際居住，房屋不得出租、供營業或執行業務使用；之後遇到調職、符合法定要件的非自願離職（如資遣）等情形，必須離開原工作地而將房屋出售，才可按20%稅率課徵。

國稅局解釋，前述要件必須都符合，才能以20％較低稅率課徵房地合一稅，若原本打算買來自住，卻始終沒有入住，就無法適用優惠。

一起實際案例中，小明（化名）原本住在台北，主張2022年起工作地點從台北改到桃園，因此在2023年買下桃園一間預售屋，打算完工後搬去住。

未料房屋尚未完工，小明就在2025年2月遭公司依勞基法資遣。直到同年12月，他才在建案完工後取得房地所有權，並於2026年4月出售。小明申報房地交易課稅所得440萬餘元，認為自己遭公司資遣，可適用20%優惠稅率，因此繳納稅款88萬餘元。

但國稅局查核發現，他在取得桃園房地所有權前就已遭資遣，也未曾實際住在這間房屋，與財政部公告條件不符。由於他出售時持有房地未逾兩年，國稅局改按45%稅率核課，補稅110萬餘元。

上述案例從簽預售屋契約到賣房，橫跨2023年至2026年。國稅局核定這筆交易的持有期間，是看完工後取得房地到出售的時間。由於小明2025年12月才取得所有權，隔年4月就賣出，持有期間落在兩年內，稅率因此由原申報20%提高到45%。

國稅局提醒，因調職或非自願離職而出售原本居住房地，申報前應確認非自願出售優惠適用要件，以免誤用優惠，反而需要補稅。