平均一天拿30張發票 他中獎兌領6,300元全被追回

有一名民眾今年3、4月在住家附近5家全聯與超商消費，兩個月花了1萬多元，透過載具取得1,772張雲端發票，平均每天約30張。他兌領其中15張中獎發票，共拿到6,300元。高雄國稅局查出，這名民眾經常在短時間內到不同店家進行小額消費，多數交易是購買塑膠提袋，認定交易方式不合常規，已全數追回獎金。

高雄國稅局表示，這些發票集中在民眾住家附近的店家。從交易紀錄來看，他在很短的時間內頻繁消費，每筆金額不高，購買品項又以塑膠提袋居多。國稅局依交易時間、頻率與購買品項，認定這樣的消費方式有違一般消費習慣。

國稅局說明，依《統一發票給獎辦法》第15條第2項，以不合常規的交易或付款方式，無正當理由取得大量小額統一發票，即使對中獎號也不予給獎。若民眾已經兌領，國稅局仍會追回獎金。

國稅局指出，統一發票給獎制度是為了鼓勵民眾消費時主動索取發票，藉此防止營業人逃漏稅。民眾平常購物可照常索取發票，但若為了增加中獎機會，刻意分散交易或付款，短時間內累積大量小額發票，就可能在中獎後被取消領獎資格。