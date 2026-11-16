他益信託房地符合條件 也能享自住優惠

為保障民眾信託財產的租稅權益，新竹市稅務局指出，財政部已於今（115）年6月發布解釋令，放寬「他益信託」房屋及土地適用自住優惠稅率認定標準。原已適用自住優惠稅率的房地，辦理他益信託後，如符合信託契約約定受益人為委託人的配偶或直系親屬，並享有全部信託利益，且委託人未保留變更受益人的權利，信託關係存續中符合一定條件，仍可按自住住家用稅率（1.2%）及自用住宅用地稅率（2‰），課徵房屋稅及地價稅。

稅務局表示，原按自住住家用稅率(1.2%)課徵房屋稅及自用住宅用地稅率(2 ‰)課徵地價稅的他益信託房地，於信託關係存續中只要符合下列要件，即可繼續適用自住優惠稅率：

一、信託契約明定以委託人的配偶或直系親屬為受益人並享有全部信託利益，且委託人未保留變更受益人的權利。

二、信託房地供委託人本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並辦竣戶籍登記。

三、信託房地不得處分、出售或移轉於第三人，且無出租或供營業使用。

四、土地面積符合都市土地未超過3公畝、非都市土地未超過7公畝的規定。

五、受益人本人、配偶及未成年受扶養親屬適用自用住宅用地稅率以1處為限；受益人本人、配偶及未成年子女供自住使用的房屋全國合計須在3戶以內。

民眾若將原適用自住優惠稅率的房地辦理信託，約定由配偶或子女享有全部信託利益，信託期間仍由委託人本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且符合戶籍、無出租或營業使用、土地面積及房屋戶數等規定，即使房地已辦理他益信託，仍可繼續適用房屋稅及地價稅自住優惠稅率，不因信託登記而喪失原有節稅權益。

稅務局提醒，符合條件的他益信託房地，如欲申請適用自住優惠稅率，應檢附信託契約書及相關證明文件，分別於房屋稅及地價稅開徵40日前（即每年3月22日及9月22日前）向稅務局提出申請，經核准後，當年（期）即可適用；逾期申請者，自申請的次年（期）起適用。