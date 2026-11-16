外商列報境外費用免跑駐外館處 勤業眾信籲分攤資料要留好

財政部簡化外商申報營所稅的文件驗證程序。外商在台分支機構或工程場所列報境外發生的成本、費用時，可提出由國外總公司所在地合格會計師簽證的總公司財報，免再送台灣駐外館處驗證，也可提出外國稅務機關出具的證明。勤業眾信提醒，企業仍須備妥資料，說明費用內容及分攤方式。

財政部今年9月16日發布台財稅字第11500617350號令，取消上述財報的駐外驗證要求。企業若以總公司財報作為證明，財報須載明境外成本費用的金額、內容，以及計算分析或分攤方式，供稽徵機關審核。外國總公司直接在台提供勞務、由在台分支機構申報該筆所得時，列報相關境外成本費用也適用這項規定。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師周正國表示，省去駐外驗證，可減少企業辦理跨境文件認證的成本及等待時間。企業仍應留存費用明細、受益單位、分攤依據及計算過程。以區域管理、資訊系統、人力資源及技術支援等共用費用為例，應依各單位實際受益程度合理分攤，排除與台灣營運無關的支出。

財政部早在2017年8月25日就發布台財稅字第10604544060號令，簡化國外稅額扣抵的證明程序。納稅義務人依法申報扣抵國外已繳的所得稅、遺產稅或贈與稅時，只要提出所得來源國或財產所在地國稅務機關核發的納稅憑證，就可免附駐外驗證文件。稽徵機關查核時，納稅義務人仍須提出足以證明稅款已繳的資料，實際可扣抵金額也受法定上限限制。

勤業眾信稅務部協理王昭悌提醒，申報扣抵中國大陸已繳的所得稅，須依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》辦理。實務上，納稅憑證須先由中國大陸涉台公證處公證，再送財團法人海峽交流基金會驗證，供稽徵機關核認。若同時涉及中國大陸所得及在第三地區已繳的稅款，企業應依所得及繳稅地區備妥同年度納稅憑證、財務報表及收益分配證明等資料。