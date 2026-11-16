透天厝一樓做生意 樓上自住地價稅這招享優惠

一樓開店、樓上自住，地價稅可以分開算。台南稅務局表示，同一棟房屋兼作住家與店面，只要兩者使用面積能明確劃分，且住家部分符合自用住宅用地要件，就可依房屋實際使用面積的比例，算出各自占多少土地，住家所占土地可申請按千分之二的優惠稅率課徵地價稅，店面所占土地則按一般用地稅率計課。

稅務局說明，申請自用住宅用地優惠，土地所有權人、配偶或直系親屬須在該處設籍，申請優惠的部分也須實際供自住使用，且沒有出租或供營業。計算時，要用自住部分的樓地板面積除以整棟房屋的樓地板面積，再乘以基地面積。因此，若每層樓大小不同，就要按各樓層的實際使用面積計算。

舉例來說，許先生的四層樓房屋每層都是80平方公尺，整棟共320平方公尺，基地面積則是150平方公尺。一樓開店，二至四樓自住，自住面積合計240平方公尺，占整棟四分之三。

以此比例換算，150平方公尺的基地中，有112.5平方公尺可申請按自用住宅用地稅率課徵地價稅，其餘37.5平方公尺則按一般用地稅率計課。

稅務局提醒，如果日後結束營業，一樓也恢復自住，符合自用住宅用地要件後，記得再提出申請，把一樓所占的土地面積納入優惠範圍。

如果想讓這部分土地在當年度就適用優惠稅率，應在當年地價稅開徵40日前，也就是9月22日前提出申請。逾期申請，就要等到次年才開始適用。