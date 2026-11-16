買預售屋還沒入住就遭資遣 他賣房卻收百萬補稅通知

因調職或被資遣而賣房，房地合一稅能用20%優惠稅率嗎？台北國稅局表示，民眾出售持有五年以內的房地，若要以調職或非自願離職為由申請優惠，還要看在職期間是否已在工作地購屋、設籍並實際居住，以及是否因調職或離職必須離開原工作地，才出售房地。若原本打算買來自住，卻始終沒有入住，就無法適用這項優惠。

國稅局說明，這項規定適用於2016年1月1日以後取得、持有期間在五年以內的房地。依財政部公告，個人或配偶原在工作地購屋，須辦妥戶籍登記並實際居住，房屋也不得出租、供營業或執行業務使用。之後若因調職、符合法定要件的非自願離職等情形，必須離開原工作地而賣房，才可按20%稅率課徵。

就有一起實際案例，小明（化名）原本住在台北，主張2022年起工作地點從台北改到桃園，因此在2023年買下桃園一間預售屋，打算完工後搬去住。不過，房子還沒完工，他就在2025年2月遭公司依《勞動基準法》第11條資遣。直到同年12月，他才在建案完工後取得房地所有權，並於2026年4月出售。

小明申報房地交易課稅所得440萬餘元，認為自己遭公司資遣，可以適用20%優惠稅率，因此繳納稅款88萬餘元。但國稅局查核發現，他在取得桃園房地所有權前就已遭資遣，也未曾實際住在這間房屋，與財政部公告的條件不符。由於他出售時持有房地未逾兩年，國稅局改按45%稅率核課，補稅110萬餘元。

案例中，從簽預售屋契約到賣房，橫跨2023年至2026年。國稅局核定這筆交易的持有期間，是看完工後取得房地到出售的時間。由於小明2025年12月才取得所有權，隔年4月就賣出，持有期間落在兩年以內，稅率因此由原申報的20%提高到45%。

國稅局提醒，因調職或非自願離職而出售原本居住的房地，申報前應確認在職期間的設籍、居住及房屋使用情形。若買的是預售屋，也要留意離職、取得所有權及實際入住的先後順序，以免誤用優惠稅率。